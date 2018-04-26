Seçim takvimi bugün açıklanıyor

İki ay sonra Türkiye sandık başına gidiyor. Gözler de seçim takvimini açıklamasını beklenen Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.

Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.

'Anayasa değişiklik uyum paketi' Resmi Gazete'de

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kaynak: TRT Haber, AA