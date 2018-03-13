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Buradasınız : » » Savaş uçakları teröristlerin kulesini imha etti

Savaş uçakları teröristlerin kulesini imha etti

Afrin'e birkaç kilometre mesafedeki Basilhaye tepesindeki teröristlere ait kule, savaş uçaklarının bombardımanıyla imha edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin kent merkezi yakınındaki köylerde de denetimi sağlamaya başladı.

Afrin kent merkezine birkaç kilometre mesafede bulunan Basilhaye köyünün bulunduğu bölgede köyle aynı ismi taşıyan tepede teröristlerin inşa ettiği 3 kuleden çevreyi gözetlediği belirlendi.

Bölgeye operasyon düzenleyen TSK destekli ÖSO güçlerinin ilerleyişini, tepede bulunan kulelerdeki keskin nişancılar engellemeye çalıştı.

Aynı sırada havadan görüntü alan insansız hava araçlarından bazı terörist grupların da ÖSO grubunun bulunduğu bölgeye doğru hareket ettiği saptandı. Bunun üzerine koordinatı belirlenen bölgeye hava operasyonu düzenlendi.

Koordinatları belirlenen kulelerden biri, savaş uçağı tarafından imha edildi. Bombardıman sırasında vurulan kuleden yükselen alev topu, bir ÖSO üyesinin cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi.

Kulenin imhasının ardından ÖSO üyeleri önce Baslihaye tepesinde kontrolü sağladı, çatışmaların ardından da Basilhaye köyünü terör örgütünden arındırarak özgürleştirdi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, afrin
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