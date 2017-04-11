'Sandıktan garantili hükümet çıkıyor, bu kötü bir şey mi?'

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nca düzenlenen esnaf buluşmasına katıldı.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, "Niye Türkiye'ye bu kadar saldırıyorlar düşündünüz mü? Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor. 'Bölgede Türkiye var, Türkiye'ye rağmen bölgede operasyon yapamazsınız' diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi. Çünkü Türkiye'nin gerekli gücü yoktu. Kabiliyetleri sınırlıydı. Ama bugün Allah'a şükür savunma sanayisinde yüzde 24'ten yüzde 65 yerlilik oranına gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz." dedi.

Yeni anayasa ile üykeye sürekli iktidar geleceğini kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Bu anayasa sürekli iktidar getiriyor. Belirsizlik ortadan kalkıyor. Seçim oldu ne olacak sorusu ortadan kalkıyor. Kim olursa olsun ama mutlaka iktidar var işin sonunda çünkü siz karar veriyorsunuz. Sandığa gidiyoruz. Oyumuzu veriyoruz. Günün sonunda ülkeyi 5 yıllığına kim yönetecek bu belli oluyor. Bu kötü bir şey mi? millet sandıkta iktidarı belirlemesinin neresi yanlış? Seçimi yaptık. Günler geçiyor hükumet yok. Kuruldu kurulmadı. Bunlar ortadan kalkıyor. Çünkü siz seçiyorsunuz. Garantili hükumet var. Sandıktan garantili hükumet çıkıyor. 5 yıl boyunca çalışıyor, çalışıyor. dediklerini yaptıysa bir daha seçiliyor ama üçüncü sefer yok."

"Bütün vesayet odaklarını tarihe gömeceğiz"

"Türkiye'nin güçlü olması lazım, güçlü olmanın yolu da engelleri ortadan kaldırmaktır." diyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"15 yıldır iş yapıyoruz, çok iş yaptık. Mütevazi olmaya gerek yok. Ama şeytan taşlamaktan vakit buldukça iş yaptık. Şimdi artık bu engelleri teker teker kaldıracağız. Pazar günü sandığa gideceğiz, bütün vesayet odaklarını tarihe gömeceğiz."

"İstedikleri kadar 'hayır' kampanyası yapsınlar"

Başbakan Yıldırım, "İstedikleri kadar Avrupa'da, orada burada sırtlarını sıvazlayanların yanında 'hayır' kampanyası yapsınlar. FETÖ, PKK, DHKP-C, Avrupa'nın bazı ülkeleri kol kola vermiş, el ele vermiş, omuz omuza vermiş Türkiye'de 'hayır' çıkması için kendilerini parçalıyorlar. Hiç merak etmeyin siz bu milleti tanımadınız, hala tanımadınız. Bu millet Pazar günü size öyle bir cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız." diye konuştu.

"Bu arabayla bu Türkiye gitmez"

Başbakan Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'muasır medeniyet seviyesine, onun da ilerisine geçmeyi hedefliyoruz' diyor. Bizimki de '82'de duralım. Bu model araba bize yeter yollar çok iyi ama biz arabamızdan memnunuz.' diyor. Şanzımanı dağılmış, vitesi çalışmıyor, frenleri tutmuyor, her tarafından ses geliyor, bu arabayla bu Türkiye gitmez. Bu yollara bu araba yakışmaz, yeni araba lazım." dedi.