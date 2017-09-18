Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, Siirt ve Hakkari kırsallarında bulunan üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında üs bölgelerine saldırı hazırlığında teröristler tespit edildi.

Bölücü terör örgütü üyelerinden 10'u düzenlenen hava harekatıyla, ikisi ise güvenlik güçleriyle girdikleri çatışma sonucu etkisiz hale getirildi. Bölgede iki M-16 piyade tüfeği, iki piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda da teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma sonucu bir terörist etkisiz hale getirildi.