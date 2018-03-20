  • 20 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.934
    EURO 4.822
  • BIST 116431.78
    ALTIN 165.773
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri yalnızca Afrin'de değil yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde de terör örgütü PKK/YPG'nin başını gördüğü yerde eziyor.

Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın terör kamplarına başlatılan hava destekli operasyon başarıyla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.

Bölgeye saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, PKK, Kuzey Irak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER