Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri yalnızca Afrin'de değil yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde de terör örgütü PKK/YPG'nin başını gördüğü yerde eziyor.

Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın terör kamplarına başlatılan hava destekli operasyon başarıyla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.

Bölgeye saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi.

Kaynak: AA