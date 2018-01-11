Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliye talepleri reddedildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, FETÖ sanığı Şahin Alpay hakkında hak ihlali kararı vermesinin ardından davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay'ın tutukluluk durumunu yeniden ele aldı.

Mahkeme heyeti, sanık Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Alpay hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan davanın iddianamesinde, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut ve Zafer Özsoy tutuklu sanık, Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan İhsan Duran Dağı ise "firari" olarak belirtiliyor. Adil Gülçek ise yakalandıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, Gülçek hakkındaki dosya bu davayla birleştirilmişti.

İddianamede, sanıkların "Anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mehmet Altan'ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından, durumunu yeniden değerlendirdiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında olduğu 7 sanığın bulunduğu davada tutuklu yargılanan FETÖ sanığı Mehmet Altan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, tutuklu FETÖ sanığı Mehmet Altan hakkında hak ihlali kararı vermesinin ardından davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk durumunu yeniden ele aldı.

Mahkeme heyeti, sanık Altan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA