RTÜK Başkanı’ndan CHP'li üyelere "tarafsızlık" uyarısı

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, bazı basın ve yayın organları tarafından "RTÜK bile dayanamadı. RTÜK'ün atanmış bürokratı da seçilmiş başkanı da TRT'nin adaletsiz yayın yaptığına karar verdi" şeklinde yanıltıcı mahiyette gerçek dışı haberler yapıldığını bildirdi.

Seçim dönemlerinde Üst Kurul tarafından ihlal tespit edilsin ya da edilmesin uzmanlarca hazırlanan tüm raporların Yüksek Seçim Kurulu’na intikal ettirilmek üzere, Üst Kurul’da görüşülmek zorunda olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Üst Kurul uzmanlık esasına göre çalışmaktadır. Uzmanlarca hazırlanan raporların değerlendirilip karara bağlanması için Üst Kurul'a havale edilmesi, söz konusu raporlara ve uzmanların değerlendirmelerine iştirak edildiği anlamına gelmemektedir" şeklinde konuştu.

Yerlikaya, Üst Kurul Başkanı ve üyelerinin, görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirdiğini ve bu kapsamda Üst Kurul Başkanı ve üyelerinin uzman raporlarından ve değerlendirmelerinden bağımsız olarak karar alabileceklerini belirtti.

Yerlikaya'dan tarafsızlık uyarısı

Söz konusu habere konu raporda, Üst Kurul Başkanı ve AK Parti kontenjanından seçilen üyelerin, siyasi partiler ve adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlandığı ve bu nedenle ihlal olmadığı yönünde oy kullandıklarını da belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Üst Kurul'un dün yapılan toplantısında, CHP kontenjanından seçilen üyelere, kanunun açık hükmüne rağmen, TRT ile ilgili olarak taraf olmaya başladıkları, tarafsızlıklarını yitirdikleri, basına verdikleri demeçlerle bu kuruluşla ilgili olarak ihsası reyde bulundukları hatırlatılmıştır."

Yerlikaya, CHP kontenjanından seçilen üyelere, bu kuruluşla alakalı olarak elde ettikleri bilgileri kendilerinin menfaatine kullandıklarını, Üst Kurul'da siyasi parti temsilcisi gibi hareket etmeye başladıklarını ve bu tip davranışlara bugüne kadar müsaade edilmediği gibi bundan sonra da müsaade edilmeyeceğini, konuyla ilgili yasa maddesini hatırlattığını ifade etti.

Kaynak: AA