'PYD/YPG'nin Astana'ya davet edilmesi kabul edilemez'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı basın açıklamasında,"New York'taki terör saldırısını biz de en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Ne adına, kim adına yapılmış olursa olsun, bu tür terör saldırılarının insanlık adına hiçbir yerinin olmadığını ve en şiddetli ve tereddütsüz bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

İbrahim Kalın, IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin, "Erbil yönetiminden herkesin beklentisi bu referandumu yokmuş hükmünde bir çerçeveye oturtmaları ve yollarına devam etmeleri." diye konuştu.

PYD ve YPG'nin PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu belirten Kalın, "Astana toplantısına davet edilmesi kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

CHP'li Bülent Tezcan'ın sözleri

İbrahim Kalın, "Bu tür ifadeler Türkiye’de ana muhalefet adına utanç vesikasıdır, milletin iradesine saygısızlıktır. Bu tür söylemlerin Türkiye’de başka karışıklıkları ortaya çıkarma adımları olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/TRT Haber