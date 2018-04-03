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Putin: İşbirliğimizin önceliği S-400 füzelerinin satış anlaşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Moskova-Ankara askeri işbirliğinin önceliği S-400 füzelerinin satış anlaşmasıdır." dedi.

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Putin: İşbirliğimizin önceliği S-400 füzelerinin satış anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Külliye'deki görüşmesinin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyine başkanlık ettiler. 

Toplantıya iki ülke Bakanlarının yanı sıra askeri yetkililer katıldı.

"Bölgede istikrar için çalışmalar sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin ile hedefler doğrultusunda, iki ülkenin refahı, bölgenin barış ve istikrarı için yoğun çalışmalarımızı sürdüreceği." diye konuştu.

"Türkiye ve Rusya'nın önceliği S-400"

S-400 anlaşmasına değinen Putin ise, "Moskova-Ankara askeri işbirliğinin önceliği S-400 füzelerinin satış anlaşmasıdır." dedi.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en etkili hava ve füze savunma sistemlerinden biri olan S-400 sistemini almak için Rusya ile imzalar atıldı.

ABD yapımı patriotlardan daha etkili olan S-400'ler ile Türk ordusu daha güçlü olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Putin, cumhurbaşkanı erdoğan
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