PKK'nın kandırdığı 8 genç pişman olarak teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli bahanelerle kandırılan 16-30 yaş aralığındaki 8 genç, pişman olduğunu belirterek Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'dan kaçtıklarını belirten dörder kişilik 2 grup, 18 ve 20 Nisan tarihlerinde Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) görevlileri tarafından Habur Sınır Kapısı'na getirilerek güvenlik güçlerine teslim edildi.

Gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanan örgüt üyelerinden ikisinin 16, ikisinin 18, diğerlerinin ise 23, 25, 27 ve 30 yaşlarında oldukları belirlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan örgüt üyelerinden 16 yaşındaki B.K. ifadesinde örgüte zorla götürüldüğünü belirtirken, hakkında arama kaydı bulunmayan aynı yaştaki R.T. ise örgütte yaşam koşullarının ağır olduğunu ifade ederek duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Bingöl nüfuslarına kayıtlı gençlerden 18 yaşındaki N.K, "her evden bir kişinin katılımının örgüt tarafından zorunlu tutulması" nedeniyle 2015'te örgüte katıldığını söyledi. Aynı yaştaki diğer terör örgütü üyesi N.K. ile 27 yaşındaki R.S. de "ailevi sorunlar" yüzünden bu yolu seçtiklerini ve pişman olduklarını anlattı.

25 yaşındaki H.D. örgüte katılma gerekçesini "propagandalardan etkilendim" ifadesiyle açıklarken, 30 yaşındaki Ö.D. ise "uyuşturucu kullanmaktan 4 yıl ceza aldığını, cezaevinde yatarken ev iznine çıktığını, cezaevine tekrar dönmemek için 2014'te Kobani'ye iş bulma amaçlı gittiğini ve burada örgüt tarafından kandırıldığını" söyledi.

Teslim olan teröristlerden 23 yaşındaki M.E. de diğerleri gibi örgüt tarafından kandırıldığını belirterek, gençlerin bu oyuna gelmemelerini istedi. AA