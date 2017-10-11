PKK'nın can damarı kesildi: Tam 3 bin 964 terörist!

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de katleden terör örgütü PKK'ya yönelik son 13 ayda düzenlenen operasyonlarda 100'ü örgütün sözde sorumlusu 3 bin 964 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile yurt dışında yoğun şekilde operasyonlar yürüttü.

Bu operasyonların yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik ve polis, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

PKK genç ve tecrübesizleri gözden çıkardı

Başarılı operasyonlar sonucu gerek mühimmat gerekse üye bakımından büyük kayıp veren PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğine gitti.

Terör örgütü, kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz olanları adeta ölüme terk etti. Bu durumu anlayan ve sözde yöneticilerine karşı çıkan birçok terörist bu süreçte infaz edildi.

Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdiklerini ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

100'ün üzerinde sözde sorumlu öldürüldü

Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesi örgüt içinde paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını öne sürmek zorunda kaldı.

Şehir ve kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri tarafından son 13 ayda örgütün yaklaşık 100 sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Sözde sorumlular arasında öne çıkan isimler

Bu süreçte Şırnak'ın Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari'nin Yüksekova, Diyarbakır'in Lice, Bingöl'ün Genç, Elazığ'ın Arıcak ve Siirt'in Pervari bölgelerindeki operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Sefkan" kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu "Hakkı" kod adlı Yasin Atsak ile yeşil kategorideki sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu "Alişer" kod adlı Zeynal Leblebici de etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldı.

Tunceli'nin Kutudere bölgesinde mart ayında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan, 6 yıl önce kent merkezindeki halı sahada futbol oynayan Komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir vatandaşın kaçırılması olayının faili olduğu saptandı.

Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında ise aynı listede "yeşil kategori"de bulunan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu belirlendi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 40 teröristen birinin Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem olduğu tespit edildi.

Bitlis'in Balcılar köyü bölgesinde düzenlenen operasyon kapsamında da İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama tarama faaliyetlerinde belirlenen bir sığınakta, "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride olan sözde grup lideri "Bahoz" kod adlı Ahmet Tekin'in cesedi bulundu.

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında da Bakanlığın listesinde gri kategoride yer alan PKK'lı Sait Tanıt'ın etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin "aranan teröristler" listesinde turuncu kategoride bulunan "Roni" kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın olduğu belirlendi. Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin ise ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "Dersim Ferhat" kod adlı sözde Dersim eyalet sorumlusu Burak Aydemir olduğu öğrenildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında ise "yeşil" kategoride yer alan ve başına 1 milyon lira ödül konulan, örgütün sözde Kars-Erzurum-Iğdır 4. Bölge sorumlusu "Taylan" kod adlı Ferit Polat'ın da olduğu belirlendi.

3 bin 964 terörist öldürüldü

Son 13 ayda gece gündüz, şehir merkezi, kırsal demeden hem yurt içinde hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 1 Eylül 2016 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasındaki 13 aylık süreçte 3 bin 964 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu süreçte, terör soruşturması kapsamında 9 bin 52 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu 3 bin 362'si tutuklandı.

Son yılların en büyük "kış operasyonu" yürütüldü

Mehmetçik ve polis özel harekat timleri, bu dönemde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son yılların en kapsamlı kış operasyonunu gerçekleştirdi.

Terör örgütüne yönelik Hakkari, Mardin, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Siirt, Batman ve Bingöl kırsalı ile şehir merkezlerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenlendi.

Kırsal alanlarda kar tipi, yağmur çamur demeden dağ taş dolaşarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, kış koşulları nedeniyle zor şartlarda bile teröristlerin takibini bırakmadı.

Kar kalınlığının zaman zaman 2 metreye ulaştığı kırsal alanlar, dağların zirveleri, vadiler, sarp araziler, dere ve ırmak çevrelerinde aşırı soğuğa rağmen ülkenin huzuruna kasteden teröristleri arayan güvenlik güçleri, örgüt mensuplarının "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri mağara, sığınak ve barınaklarını bulup imha etti.

Kışın 886 terörist etkisiz hale getirildi

Kararlılıkla sürdürülen operasyonlarda örgüte büyük eleman kayıpları verdirerek kış üslenmesine imkan tanımayan güvenlik güçleri, PKK'ya ait çok sayıda giyecek ve yiyecek gibi yaşam malzemesi, örgütsel doküman, silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirdi.

Zorlu kış koşullarında gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içi hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya kışın da son yılların en ağır darbesini indirdi.

Herhangi bir istihbarat ya da ihbar beklemeden teröristleri saklandıkları yerde yakalamak amacıyla yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 Kasım 2016 ile 31 Mart 2017 tarihlerini kapsayan kış döneminde 886 terörist etkisiz hale getirildi.