Partilerin milletvekili listelerinde dikkat çeken isimler

İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim ettiği 27. Dönem milletvekili aday listelerinde dikkat çeken isimler yer aldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti'nin listesinden Afyonkarahisar 1. sıradan gösterildi.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile eski Bayındırlık Bakanı Koray Aydın'ın Ankara'dan aday yapıldığı İYİ Parti'de, eski Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk Adana'dan, Ümit Özdağ İstanbul'dan, Aytun Çıray İzmir'den, Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur Isparta'dan, Emekli Albay Ali Türkşen ise Kocaeli'nden listeye girdi.

Saadet Partisi'nde ise eski HDP Milletvekili Altan Tan İstanbul 3. bölge 1. sıradan ve eski hakim Tanju Güvendiren Ankara 1. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak listede yer aldı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun Basın Başdanışmanı Mustafa Yılmaz Balıkesir 1. sıradan, eski Demokrat Parti Milletvekili Faris Özdemir Batman 1. sıradan, eski Fazilet Partisi Milletvekili Seyyit Haşım Haşimi Diyarbakır 1. sıradan aday gösterildi.

Vatan Partisi'nin milletvekili aday listesinde 150 kadın yer alırken, Bolu ve Düzce'deki aday listesi tamamen kadınlardan oluştu.

Emekli Tümamiral Soner Polat ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan emekli Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur, Vatan Partisi'nin listesindeki isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA