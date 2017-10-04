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Buradasınız : » » ÖSYM'nin yeni başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu

ÖSYM'nin yeni başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu

ÖSYM Başkanlığına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

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ÖSYMnin yeni başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu

ÖSYM Başkanlığına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özer'in atanmasının, 6 bin 114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

Mahmut Özer, Ömer Demir'den boşalan koltuğa oturacak.

Özer, 28 Kasım 2010 tarihinden bu yana Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babası.

Etiketler: ösym, ÖSYM Başkanı, mahmut özer, Ömer Demir
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