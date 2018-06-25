ÖSO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında kutlandı.

Afrin'de zafer coşkusu

Kutlamaların yapıldığı yerler arasında, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin de vardı.

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) harekat boyunca teröristlere karşı omuz omuza mücadele verdi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Darmık Dağı'nda tespit edilen terör örgütü elebaşı posterini SİHA'lar işaretledi, F-16'lar vurdu. O anlar ilk kez @trthaber'de. pic.twitter.com/BNfbJSH87G — TRT HABER (@trthaber) 31 Ocak 2018

Terörist başı Öcalan'ın posteri yerle bir

Teröristlerin mesken tuttuğu Bülbül kasabasındaki Darmık Dağı kilit önemdeki yerlerden biriydi. Kurtarılmasıyla operasyonda önemli bir eşik aşıldı.

SİHA'lar orada terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini lazerle işaretledi, F-16'lar da imha etmişti.

Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri dalgalanıyor

Dün seçimden zaferle ayrılan Erdoğan'a en anlamlı desteklerden biri ÖSO'dan geldi.

ÖSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini Darmık Dağı'na açtı.

Kaynak: TRT Haber