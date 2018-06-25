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ÖSO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Darmık Dağı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini asarak seçim zaferini kutladı.

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ÖSOdan Cumhurbaşkanı Erdoğana destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında kutlandı.

Afrin'de zafer coşkusu

Kutlamaların yapıldığı yerler arasında, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin de vardı.

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) harekat boyunca teröristlere karşı omuz omuza mücadele verdi.


Terörist başı Öcalan'ın posteri yerle bir

Teröristlerin mesken tuttuğu Bülbül kasabasındaki Darmık Dağı kilit önemdeki yerlerden biriydi. Kurtarılmasıyla operasyonda önemli bir eşik aşıldı. 

SİHA'lar orada terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini lazerle işaretledi, F-16'lar da imha etmişti.

Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri dalgalanıyor

Dün seçimden zaferle ayrılan Erdoğan'a en anlamlı desteklerden biri ÖSO'dan geldi. 

ÖSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini Darmık Dağı'na açtı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, ypg, PKK, OSÖ, cumhurbaşkanı erdoğan
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