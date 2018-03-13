Onlar yaptıkları iyiliklerle dünyaya örnek oldular

Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Dünyayı İyilik Değiştirecek” sloganı ile 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu.

Vefa ödülü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, vefa ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. 1500 iyilik hikayesi arasından 7 iyilik öncüsü seçildi.

200'den fazla engelli hayvana protez yaptı

Onlardan biri, 22 yaşında Mardin'li bir genç Hasan Kızıl. Bugüne kadar 200'den fazla engelli hayvana kendi imkanlarıyla yürüteç ve protez yaptı.

Afrika'daki yoksullara yardım elini uzattı

Sevde Sevan Usak ise Afrika'da zor koşullarda yaşayan insanlara elini uzattı. 4 derin su kuyusunun açılmasına yardım etti. Bölge halkı her sıkıntısında artık kapısını çalıyor.

Çocuklar okusun diye...

Ödüle layık görülen bir diğer isim Kamber Bozan da işlettiği bakkalın bir kısmını kütüphaneye çevirdi. Mahallenin çocuklarına kitap dağıtıyor ve okudukları kitap karşılığında onlara istedikleri bir şeyi bedava veriyor.

Aç olan herkese yemek dağıtıyorlar

Yahya Haşemi ve Abdulrezak Cabur ise Kanada da küçük bir lokanta işleten bu iki ortak aç olan herkesin karnını doyuruyor.

Kimsesizlerin umudu oldu

Gündüzleri üniversitede hocalık yapan Mahmut Karaman geceleri ise evsizlere, kimsesizlere el uzatan bir yardımsever. O da iyilik ödülüne layık görüldü.

Lakabı yetimlerin babası

ABD'de yaşayan ve ölümle boğuşan çocukları evlat edinen yetimlerin babası lakaplı Muhammed Bizek ve sokak çocuklarını rehabilite çalışmalarında bulunmaya çalışan Levent Uçkan'a da ödül verildi.

Kaynak: TRT Haber