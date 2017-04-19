  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Önemli olan maçı almaktır'

'Önemli olan maçı almaktır'

Halkoylaması sonuçlarını CNN International'a değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil önemli olan maçı almaktır" dedi.

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Önemli olan maçı almaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a konuştu.

Erdoğan konuşmasında, halkoylaması sonuçlarını ve Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon konuşmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan " önemli olan maçı almaktır" dedi.

Erdoğan, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil önemli olan maçı almaktır. 14-15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye birşey yok. Burada sandık var, demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir. Yeni sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon konuşmasını da CNN'e değerlendirdi.
Trump'ın, referandum sonucu için kendisini tebrik ettiğini belirten Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmeden olumlu sinyaller aldığını belirtti.

Erdoğan, ABD ve Türkiye'nin müttefik iki ülke olarak birçok sorunu çözebileceğini ifade etti.
 

Etiketler: halk oylaması, cumhurbaşkanı erdoğan, CNN İnternational
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