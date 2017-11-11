  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Ömer Çelik'ten AB'ye tepki

Ömer Çelik'ten AB'ye tepki

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, AB'nin Suriyeli mülteciler için vadettiği yardımın ilk dilimini bile ödemediğini söyleyerek, 'Avrupa insani bir duyarsızlık sergiliyor." dedi.

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Ömer Çelikten ABye tepki

Avrupa Birliği, Suriyeli mülteciler için verdiği 3 Milyar Avroluk yardım sözünü tutmadı.

Konuyu değerlendiren AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avrupa Birliği'nde söz ile hakikat arasındaki ilişki kopmuştur" dedi.

Helsinki Politika Forumu üyeleriyle buluşmak için Van'a giden Ömer Çelik, Avrupa'nın insani bir duyarsızlık sergilediğini belirtti.

Çelik şunları kaydetti:

“Milyar avronun ikinci diliminin vakti geldi, daha birinci dilimin üçte biri bile Türkiye'ye aktarılmamıştır. 889 avro en son pratikte harcanan. Bu paralar Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu paralar değil, bu çocukların eğitimi için kullanılacak paralar. Fakat AB'nin bu fon yönetme süreci, sözünü tutma süreci o kadar dünyadan kopuk, o kadar hakikatten kopuk, o kadar gerçeklerden kopuk ki 5 yaşındaki bu çocuklar emeklilik yaşına gelene kadar bu paraların gelmesi herhalde söz konusu olmayacak. Burada tam bir insani duyarsızlık var.”
 

Etiketler: AB Bakanı Ömer Çelik, 3 milyar avroluk yardım, Suriyeli mülteciler
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