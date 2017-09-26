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Buradasınız : » » 'Oldubittiye karşı çıkmamızın ayrı bir hukuku var'

'Oldubittiye karşı çıkmamızın ayrı bir hukuku var'

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Bizim bölgede bir oldubittiye karşı çıktığımızı ve bunu da kabul etmeyeceğimizi ifade etmemizin ayrı bir hukuku ve sebebi var." dedi.

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Oldubittiye karşı çıkmamızın ayrı bir hukuku var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ünal, Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifası için, "Burada hiçbir şekilde tercihi tek bir nedenle izah edemeyiz. 13 yıl boyunca Sayın Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yürütmüştür. Bu süreç içerisinde yaşananların, olup bitenlerin tamamının toplamı Sayın Kadir Topbaş'ı bir tercih noktasına getirmiş ve o da bu kararını kamuoyuyla paylaşmıştır."

IKBY'deki referandum

IKBY'nin referandumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve AK Parti, bölge Kürtlerinin hakları ve kazanımları konusunda uzun yıllardan beri ciddi çabalar harcamıştır, harcamaya devam etmektedir. Hiç kimsenin bu meseleyi, Türkiye'nin bölgede yaşayan Kürtlerle ilgili bir karşı duruşu olarak ele almasına asla müsaade etmeyiz. Kürtler bizim bölgedeki kadim müttefiklerimizdir ve bu konuda Türkiye'nin tavrı son derece açıktır. Bizim bölgede bir oldubittiye karşı çıktığımızı ve bunu da kabul etmeyeceğimizi ifade etmemizin ayrı bir hukuku ve sebebi var." 

Etiketler: AK Parti Sözcüsü Ünal, IKBY, referandum
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