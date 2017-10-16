  • 16 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.645
    EURO 4.306
  • BIST 106474.46
    ALTIN 152.717
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu

OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu

OHAL'in 19 Ekim 2017'den itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM'ye sunuldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
OHALin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu

OHAL'in, 19 Ekim Perşembe günü saat 01.00'dan geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, "TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 17 Temmuz 2017 tarihli ve 1154 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan OHAL'in, 19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasının TBMM'ye arzı; Milli Güvenlik Kurulunun 16 Ekim 2017 tarihli ve 504 sayılı tavsiye kararı gözönünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca 16 Ekim 2017 tarihinde kararlaştırılmıştır." denildi.

Etiketler: ohal tezkeresi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER