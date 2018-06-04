Münbiç için yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme 1 buçuk saat sürdü.

Münbiç düğümü çözüldü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılması için atılacak ortak adımlar gündemdeydi. Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme sonrası açıklama geldi.

İki bakan Münbiç için yol haritasını onayladı. Sahadaki gelişmeler de yakından takip edilecek.

Çalışma Grubu toplantıları sürecek

Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımlar atacak.

Çalışma grubu mekanizması toplantıları, ikili ilişkilerdeki meselelere çözüm arayacak.

Terörle mücadele vurgusu

Suriye’de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğin geleceğiyle ilgili tavsiyeler de masadaydı.

Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo ikili ve bölgesel meseleleri de konuştu, teröre karşı mücadelede kararlılıklarını yineledi.

İki bakanın görüşmesinin hemen ardından Çalışma Grubunun ön oturumu yapıldı.

Münbiç planı nasıl işleyecek?

İki bakan, Münbiç'le ilgili yol haritasına son şekli verdi.

Gündemdeki Münbiç planına göre, Türk ve ABD'li taraflar 45 gün sonra bölgede ortak denetime başlayacak.

PKK 1 ay içinde bölgeyi terk edecek

Görüşmede 3 aşamalı plan da ele alınacak. Buna göre ilk adım PKK'nın bir ay içerisinde Fırat'ın batısından çıkarılması.

Münbiç planına göre 60 gün zarfında yerel unsurlardan yönetim kurulacak.

Ağustos 2016'dan bu yana işgal altında

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etti.

ABD ise terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdürdü.

ABD sözünü tutmamıştı

ABD ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından terör örgütünün ilçeden çıkacağına dair Türkiye'ye garanti verdi ancak bunu yerine getirmedi.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber