Müjdat Gezen Sanat Merkezi davasında yeni gelişme

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı gerekçesiyle "mala zarar verme" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aligül'ün tahliyesine karar verildi
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aligül'ün tahliyesine karar verildi.
Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı gerekçesiyle "mala zarar verme" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aligül'ün tahliyesine karar verildi