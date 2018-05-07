Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 24 Haziran'daki seçimlerde başarı dilemek için Cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep edeceğini dün açıkladı.

Muharrem İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, başarı dileklerini iletmek için cumhurbaşkanı adaylarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talebinde bulunduğunu söyledi.

İnce, Karamollaoğlu'nu bugün saat 17.30'da ziyaret edeceğinden bahsetti.

"İmza işini herhalde halletti. İmza işinde sıkıntısı da olursa, benim ailem bin kişiliktir. Bin imza orada, kenarda duruyor. İstediği takdirde ailemin imzalarını kendisine verebilirim. Bunu anlatacağım."

Muharrem İnce, dün Bursa'nın Gemlik ilçesindeki mitingde adaylara başarı dilemek için randevu isteyeceğini söyledi.

"Yarın bütün adaylardan görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğim. Kim randevu verirse gidip konuşacağım. Sayın Erdoğan randevu verirse gideceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim, milletin işinde küslük olmaz. Çağırmazsa da kendisi bilir. Hepsine gideceğim."

İnce, cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan randevu değil, Adalet Bakanından izin istediğinİ anlatarak, izin verilmesi halinde çarşamba günü Demirtaş'ı ziyaret ederek, başarı dileyeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın randevu vermesi, saraya davet etmesi halinde saraya, parti genel merkezine davet etmesi halinde buraya gideceğini söyleyen Muharrem İnce, "Randevu vermezse canı sağolsun." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA