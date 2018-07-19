MİT'ten yurt dışındaki FETÖ'cülere 3 aşamalı operasyon

16 ülkede FETÖ okulları kapatıldı, 80'den fazla firari FETÖ'cü yakalanıp Türk adaletine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin sadece yurt içinde değil yurt dışında da yürütüleceğinin sinyallerini aylar önce "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar onlar kaçacak biz kovalayacağız" diyerek duyurmuştu.

Şimdiye kadar yurt dışından 80'den fazla üst düzey firari FETÖ'cü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Operasyonların perde arkasında hangi süreçlerin işlediğini TRT Haber ekibi ortaya çıkardı.

Haritalandırma, bilgilendirme, adli işbirliği

Ulaşılan bilgilere göre, bu başarının anahtarı kurumlar arası planlı çalışmadan geçiyor. Dışişleri Bakanlığı koordinesinde, Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile güvenlik birimleri birlikte hareket ediyor. Kurumlar tam bir uyumla titizlikle bu operasyonları yürütüyor. Operasyonlar takip ve haritalandırma, uluslararası kamuoyunu bilgilendirme ve adli işbirliği dikkate alınarak 3 aşamada gerçekleştiriliyor.

Öncelikle yurt dışındaki FETÖ'cülerin bulundukları ülkeler haritalandırılıyor, takip yapılıyor.

Sonrasında ise yoğun bir kamu diplomasisi faaliyeti yürütülüyor. O ülkelerde, FETÖ tehdidine karşı kamuoyu bilgilendiriliyor. İlgili kurumlara terör örgütünün yapısı, işlediği suçları ve o ülkeye ilişkin tehditlerini içeren kapsamlı sunumlar yapılıyor.

Türkiye'deki yargılama süreçleri ile eş zamanlı olarak adli iş birliği süreci başlatılıyor. Hazırlanan iade dosyaları FETÖ'cülerin bulunduğu ülkedeki adli mercilere iletiliyor.

Son aşamada ise teröristler yakalanıp Türkiye'ye getiriliyor.

Afrika'daki operasyonlar

Bu yöntem ile 2 yılda çok ciddi ilerleme sağlandı. En ciddi başarı ise Afrika kıtasındaki mücadelede elde edildi.

Bu süreçte Gabon, 3 üst düzey FETÖ'cüyü Türkiye'ye teslim etti.

FETÖ okullarının kapatıldığı 16 ülkenin 12'sinin Afrika kıtasında yer alması da Afrika'daki mücadele başarısının en önemli göstergesi. FETÖ okulları, bulundukları ülkeyi ele geçirmek için örgüt için önemliydi.

Okullar kapatılmaya başlayınca da örgütün adeta can damarı kesilmiş oldu.

Kapatılan okullar, maarif vakfına devrediliyor.

Kosova'dan 6 FETÖ'cü getirildi

MİT, FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vurdu. Gerçekleştirilen operasyonla 6 örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi.

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

Asya'da FETÖ ile mücadele

Asya kıtasında da benzer bir başarıya imza atıldı. FETÖ'cüler bulundukları Asya ülkelerinde her an yakalanacakları korkusu ile psikolojik olarak iyice yıprandı.

FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak İstanbul'a getirildi.

MİT, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi.

Örgüt üyeleri küçük ülkelerden, ABD, Kanada ve Schengen bölgesi ülkelerine doğru kaçmaya başladı.

Terör örgütleri bir arada

FETÖ'cü firariler gittikleri ülkelerde ise diğer terör örgütleri ile iş birliği yapıyor.

Örgüt üyelerinin İngiltere'de terör örgütü PKK'nın toplantılarına katıldığı biliniyor. Danimarka'da iade sürecini engellemek için FETÖ'cülerin tuttukları avukatların daha önce terör örgütü PKK mensuplarının da davalarına baktığı ortaya çıktı.

Kanada'daki firariler ise Ermeni lobisine yaranmak için soykırım yalanını savunacak kadar ileri gittiler.

FETÖ elebaşının iadesi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda ise Washington yönetimi ile de temaslar sıklaştırıldı. Daha önce Amerikan yargısına gönderilen deliller, ortak mekanizma toplantısında da masadaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Pensilvanya'daki melunun yalanla dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik" diyerek FETÖ ile mücadelenin büyük bir özveri ve başarı ile yürütüldüğünün sinyallerini vermişti.

Kaynak: TRT Haber