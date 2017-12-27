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Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Türkiye Rusya'dan 2 sistem 4 adet batarya alacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Türkiye Rusya'dan 2 sistem 4 adet batarya alacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Türkiye Rusya’dan 2 sistem 4 adet batarya alacak. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Türkiye Rusyadan 2 sistem 4 adet batarya alacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi.

Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında, Rus basınında yer alan, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya: Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını 2.5 milyar dolara satın aldı

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım.' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti." diye konuştu. 

Etiketler: milli savunma bakanı nurettin canikli
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