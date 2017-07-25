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Milli Savunma Bakanı Canikli Özbekistan'da

Milli Savunma Bakanın Canikli, Özbekistan Savunma Bakanı Berdiyev ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Canikli Özbekistanda

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Kabul Raimoviç Berdiyev ile bir araya geldi.

Canikli, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'da, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Savunma Bakanı Berdiyev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve öteki ilgililer tarafından karşılandı.

Yerel kıyafetli çocukların çiçek takdim ettiği Bakan Canikli, Berdiyev ile bir süre görüştü. Daha sonra Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği rezidansına geçen Canikli ve beraberindekiler, burada Büyükelçi Şen'in verdiği yemeğe katıldı.

Canikli'ye ziyaretinde Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basat Öztürk de eşlik ediyor.

Etiketler: özbekistan, Milli Savunma Bakanın Canikli
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