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Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Canikli: Kılıçdaroğlu kafaları karıştırmak için yalan söylüyor

Milli Savunma Bakanı Canikli: Kılıçdaroğlu kafaları karıştırmak için yalan söylüyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dualarda Atatürk'ü anmıyorsunuz" sözlerine "kuyruklu yalan" diyerek tepki gösterdi.

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Milli Savunma Bakanı Canikli: Kılıçdaroğlu kafaları karıştırmak için yalan söylüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dualarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmadığını savunarak tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den cevap geldi. 

Bakan Canikli, Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin "kuyruklu yalan" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, kafaları karıştırmak için konuşmalarda ya da dualarda Atatürk'ün isminin zikredilmediği gibi yalanlar söylüyor. Kuyruklu yalan. Cumhurbaşkanımız yaptığı bütün konuşmalarında, Çanakkale'de yaptığı konuşmalar da dahil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu milletin özgürleştirilmesinde emeği geçen herkesi her zaman hem anıyor hem takdir ediyor."

Kaynak: AA

Etiketler: nurettin canikli, Kemal Kılıçdaroğlu
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