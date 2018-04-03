Milli Ordu polisleri Afrin'de göreve başladı

Suriye Geçici Hükümeti, geçen Aralık ayında Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yaklaşık 30 alt grubun "Milli Ordu" adı altında birleştiğini açıklamıştı.

Milli Ordu'ya bağlı askeri polis teşkilatı da ÖSO unsurları içinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde oluşturulan polis teşkilatına destek vermek amaçlı kuruldu.

ÖSO kırsala yöneldi

ÖSO, Afrin merkezinin güvenliğini askeri polise devredip, arama tarama ve genel asayiş faaliyetleri için kırsala yönelmeye başladı.

Askeri polisler, Afrin'in giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kurdu.

"Afrinli sivillerin güvenliği için ayaktayız"

Afrin’de askeri polis komutanı Muhammed el Buşi, "İlçe merkezinin terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından sivillerin mal ve can güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

Buşi, "Bölgede operasyonlar sırasında kaçamayarak gizlenmiş teröristlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tespit ettiğimiz kişileri yakaladık. Afrinli sivillerin güvenliği için gece gündüz ayaktayız" diye konuştu.

Arama tarama faaliyetleri sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK'lı teröristlere yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Türk savaş uçakları ve ÖSO dün Racu beldesindeki dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etmiş, hava ve kara operasyonu düzenlemişti.

Kaynak: AA