MHP'nin adaylarının 410'u üniversite mezunu

MHP'nin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim etmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.

MHP'nin 27. Dönem Milletvekili Aday Listesi'nde yer verilen, hukukçudan doktora, akademisyenden iktisatçı ve serbest meslek sahibine 600 adayın 410'u üniversite, 170'i ortaokul ve 20'si ilkokul mezunu.

Ağırlıklı olarak gençlerden oluşan ve lise son sınıf öğrencisi adayın da bulunduğu listede, 18-24 yaş arası 19, 25-30 yaş arası 34, 31-35 yaş arası 66, 36-40 arası 95, 41-45 yaş arası 118 ve 46-50 yaş arası 96 aday var.

MHP'de 51-55 yaş arası 77, 56-60 yaş arası 58, 61-65 yaş arası 8 ve 65'ten büyük 29 aday listeye girmeyi başardı.

MHP listesinde 6 engelli adaya yer verdi.

78 kadın aday listede

Listede 522 erkek, 78 kadın aday var.

Önceki seçimlere göre kadın milletvekili adayı sayısını artıran MHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 40, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 76 kadın aday göstermişti.

MHP'de, bu seçim için listeye giren 78 kadın aday arasında Aydın Milletvekili ve MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay da var.

Listeye, ev kadınlarından öğretmenlere, avukatlardan iş kadınlarına kadar çok sayıda meslekten kadın girdi.

Kaynak: AA