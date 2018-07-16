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MHP'den İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e suç duyurusu

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye ithamları ve hakaret ettiği iddiasıyla İyi Parti Genel Başkanı Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

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MHPden İyi Parti Genel Başkanı Akşenere suç duyurusu

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