MHP lideri Bahçeli: Afrin'e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin hislerini paylaştı.

Afrin’e Türk bayrağını diken kahramanlarla övündüğünü söyleyen Bahçeli, "Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini görmekten, hiçbir gevşemeye, hiçbir esnemeye uğramadan sürecek olmasından da umutluyum, kıvanç doluyum." dedi.

Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla; güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getireceğini vurgulayan Bahçeli, bu güçle karanlık hesaplara izin verilmeyeceğini söyledi.

"İstikbal Türkiye’nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir."

"Ay yıldızlı al bayrak göndere çekildiği her yerde barışın, huzurun, sükûnetin, istikrarın, kurtuluşun ve dengenin simgesi ve selamet müjdesi olacaktır." diyen Bahçeli, "İnanan kazanacak, sırtını Hakk’a dayayan, haklı ve iradeli olan mutlaka sonuç alacaktır. Unutmayalım ki, istikbal Türkiye’nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir." sözlerini paylaştı.

Hasan Celal Güzel için başsağlığı mesajı

Devlet Bahçeli ayrıca, bu sabah vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

"Türk siyaset ve devlet hayatının saygın isimlerinden Sayın Hasan Celal Güzel’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Güzel’in gerek bürokraside, gerekse de siyaset alanında Türkiye’ye önemli hizmetleri geçmiştir. Merhum Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum."

Kaynak: TRT Haber