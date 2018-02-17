Mehmetçik, Afrin'de teröristlerin cephaneliğini tam isabetle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda, 29. güne girildi.

1595 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ile ÖSO birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyor.

Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken mehmetçikler, “Atışlar müthiş, topçular elinize sağlık” diyerek birbirlerini tebrik etti.

Kaynak: İHA