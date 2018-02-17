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Buradasınız : » » Mehmetçik, Afrin'de teröristlerin cephaneliğini tam isabetle vurdu

Mehmetçik, Afrin'de teröristlerin cephaneliğini tam isabetle vurdu

TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde sürüyor Mehmetçik, Suvarin beldesindeki teröristlerin cephaneliğini tam isabetle vurarak imha etti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda, 29. güne girildi.

1595 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ile ÖSO birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyor. 

Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken mehmetçikler, “Atışlar müthiş, topçular elinize sağlık” diyerek birbirlerini tebrik etti. 

Kaynak: İHA

Etiketler: zeytin dalı, teröristler, afrin
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