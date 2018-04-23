Meclis Başkanı Kahraman'dan HDP'li Beştaş'a tepki

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın sözleri Genel Kurul’daki özel oturumda tansiyonu yükseltti. Buldan, cezaevindeki HDP’li milletvekillerini gündeme getirerek, “Kürtler seçmiş milletvekillikleri düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Buldan’a cevap AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı’dan geldi. Bostancı, “Dönüp AK Parti grubuna baksanız burada da arkanızda da Kürt kökenli vekiller olduğunu görürsünüz. Yaşanan kürt meselesine ilişkin bir tartışma değil” dedi.

Beştaş’ın ifadeleri Meclis Başkanı’nı sinirlendirdi

Tartışmaya HDP grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da katıldı. Beştaş'ın "Kürt illeri" ifadesini kullanınca Meclis Başkanı İsmail Kahraman sinirlendi.

Kahraman, “Bazı kelimeler o kadar tuhaf ki mesela Kürt illeri asla olamaz. Türkiye’yi oranın illeri, Arapların illeri, Lazların illeri böldürtmeyiz. Böyle şey yok. Kürt illeri neresi bu yok böyle bir yer Türkiye'de… Türkiye coğrafyasında yalnız Türkiye Cumhuriyeti hükumeti var. Anayasaya da içtüzüğe de aykırıdır beyanlarınız. Geri alın meramınızın bölünme olmadığını söyleyin. Oturumdan çıkarılmanızı teklif edeceğim” dedi.

İsmail Kahraman'ın sert tepkisiyle karşılaşan Beştaş, nüfus yoğunluğunu ifade etmek istediğini söyledi. Böylelikle Genel Kurulda tansiyon düştü.

Kaynak: TRT Haber