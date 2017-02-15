  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mardin'de PKK'ya ait yeraltı sığınağı bulundu

Mardin'de PKK'ya ait yeraltı sığınağı bulundu

Mardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerinde terör örgütüne yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu devam ediyor.

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Mardinde PKKya ait yeraltı sığınağı bulundu

Mardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlarda tespit edilen yeraltı sığınağında çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu devam ediyor.

Güvenlik güçleri operasyonda, Koruköy Mahallesi'nde içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim yapmak üzere hazırlanmış oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı tespit etti.

Sığınakta çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu bölgede 11 ve 12 Şubat'ta aralarında Kuruköy muhtarının da bulunduğu 46 kişi yakalanmış, 14 Şubat'ta da 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınanların sayısı ise 60'a yükseldi. AA

Etiketler: Mardin, PKK, terör operasyonu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir operasyon, yeraltı sığınağı
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