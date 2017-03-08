  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 3.956
  • BIST 89484.9
    ALTIN 145.741
Buradasınız : » » Malatya'da 25 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Malatya'da 25 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Malatya'da KHK ile kapatılan okul, yurt ve dershane görevlilerine yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Malatyada 25 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan okul, yurt ve dershane görevlisi 20 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle daha önce KHK ile kapatılan okul, yurt, dershane görevlilerine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekiplerince 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramanın ardından 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişi ise aranıyor.

Etiketler: malatya, fetö/pdy soruşturması, kanun hükmünde kararname
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER