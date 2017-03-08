Malatya'da 25 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan okul, yurt ve dershane görevlisi 20 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle daha önce KHK ile kapatılan okul, yurt, dershane görevlilerine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekiplerince 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramanın ardından 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişi ise aranıyor.