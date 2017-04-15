Liderler nerede oy kullanacak?

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan halk oylamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul'da sandık başına gidecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Ankara'da, Başbakan Yıldırım ise İzmir'de oyunu verecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara'da, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise İstanbul'da oyunu kullanacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da Ankara'da sandık başında olacak. Komutanlar Çankaya İlkokulu'nda oylarını kullanacak.

Bakanların oy kullanacağı yerler

Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ve Nurettin Canikli oyunu Ankara'da kullanacak. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul'da, Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta, Mehmet Şimşek ise Gaziantep'te oy verecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya İstanbul'da, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Adana'da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bursa'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Samsun'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa'da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'de, Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt'ta, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas'ta, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Kocaeli'de, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'da, Sağlık Bakanı Recep Akdağ Erzurum'da, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars'ta sandık başına gidecek.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise Ankara'da oy kullanacak. AA