Komandoların nefes kesen zorlu eğitimi

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen asteğmenler, meslekleri farklı olsa da vatanı koruma hedefi doğrultusunda zorlu bir eğitime tabi tutuluyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor. Komando brövesi almak isteyenlerin eğitim alabileceği tek yer olan komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurslara da ev sahipliği yapıyor.

Okulda yılda dört kez de asteğmenlere komando eğitimleri veriliyor. Vatani görevleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen farklı mesleklere sahip asteğmenler, 3 haftalık temel eğitime alınıyor.

Temel eğitimin ardından asteğmenler 10 hafta boyunca çoğunluğunun görev yapacağı terörle mücadele bölgelerine benzer arazilerde eğitimlerine devam ediyor.

Her saat diliminde görev yapma kabiliyetini kazanmak için farklı zamanlarda günde 15 saat boyunca eğitim faaliyetlerini sürdüren asteğmenler, 13 hafta boyunca öğrendiklerini gerçekleştirdikleri tatbikatla sonlandırıyor.

Senaryo gereği helikopterle düşman bölgesine hava hücum harekatıyla yakın bir noktaya bırakılan asteğmenler, bırakıldıkları bölgede ilk olarak kendi güvenliklerini sağlıyor.

Daha sonra düşman bölgesine sızmaya başlayan asteğmenler, düşman unsurlarının gerçekleştirdiği pusuya anında karşılık vererek tehdit unsurlarını bir bir yok ediyor. Bulundukları bölgeyi düşman unsurlarından temizleyen asteğmenler, daha sonra dost bölgeye sıyrılıyor.

Eğitimlerini tamamlayanlar, başta terörle mücadelenin yoğun olarak gerçekleştiği yerler olmak üzere Türkiye'nin farklı birliklerine gönderiliyor.