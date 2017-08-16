  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin ciddi bir panik içinde olduğu anlaşılıyor'

'Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin ciddi bir panik içinde olduğu anlaşılıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li Bülent Tezcan'ın açıklamalarını eleştirdi.

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Kılıçdaroğlu ve CHPsinin ciddi bir panik içinde olduğu anlaşılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın değerlendirmelerine ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'li Bülent Tezcan'ın açıklamalarını eleştiren Ünal," Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün bazı sorular sorduk ve bu sorulara açık, anlaşılır cevaplar bekliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin ciddi bir panik içinde olduğu anlaşılıyor. Sözü evirip çevirmeye gerek yok. 'CHP'ye kumpas kuruldu.' diyerek konuyu saptıramazlar'' dedi.

Ünal, Tezcan'ın açıklamalarının, gün içinde yaptığı yazılı açıklamada söylediklerini ispatlar nitelikte olduğunu ifade etti.

Açıklama yaparken siyasi nezaketi elden bırakmadıklarını vurgulayan Mahir Ünal, "Asıl hakaret ve tehdidi yapan CHP'li sözcülerdir" diyerek, ''Hakaret ve tehdit, yapılanları temizlemez." ifadesini kullandı.

Etiketler: bülent tezcan, mahir ünal, AK Parti, CHP, haber, Haberler
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