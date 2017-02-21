Kardak kayalıklarında hareketli dakikalar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk Sahil Güvenlik birimleri, Kardak kayalıkları bölgesine hızla yönelerek Türk karasularını ihlal etmeye çalışan Yunan güçlerinin önünü kesti.

Kardak krizinin 21'inci yılı nedeniyle Türk Sahil Güvenlik birimlerinin bölgedeki önleme ve devriye çalışmaları 24'üncü günde de devam etti. Her iki ülkenin Sahil Güvenlik botları sabah saatlerinden itibaren bölgede devriye görevlerini sürdürdü.

Türk Sahil Güvenlik birimleri, akşam saatlerinde devriye görevi yaptığı sırada, Kardak kayalıkları önlerinden hızla gelen Yunan sahil güvenlik botunu fark etti.

Türk karasularını ihlal etmeye çalışan bot ile Türk Sahil Güvenlik ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Sahil Güvenlik birimleri, Yunan güçlerinin Türk karasularına girmesine engel olmak için çaba sarf etti.

Hareketlilik Yunan güçlerinin bölgeden uzaklaştırılmasıyla sona erdi. Türk ve Yunan Sahil Güvenlik birimleri arasında yaşanan hareketli anlar telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Türk ve Yunan güvenlik güçlerinin Kardak kayalıkları civarındaki bekleyişi sürüyor. AA