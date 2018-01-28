Karayolları Genel Müdürlüğü iş makineleriyle Zeytin Dalı Harekatı'na katkı sağlıyor

Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Bakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ''Güvenlik kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, ister içeride ister dışarıda bataklıkları kurutmak adına, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele ederken, gözünü kırpmadan şehit olmaya giderken bize de düşen onlara her türlü desteği vermek. Ecdat, şehit olarak, şehit kanıyla sulayarak vatan olarak bıraktı. İnşallah bu vatanı sonsuza kadar ilelebet yaşatmak adına biz yine şehit olacağız. Yine şehit olmayı göze alacağız" dedi.

Bakan Arslan, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de gerek Hatay'da gerek 81 ilde istiklal ve istikbal için gösterilen dik duruş, birlik ve beraberliğin herkesi memnun ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu durum aynı zamanda omuzlarımıza başka bir sorumluluk yüklüyor. Diyor ki 'Daha çok çalışmalısınız', şehit kanıyla sulanıp vatan olarak bırakılan bu toprakları daha fazla imar etmek, özellikle Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği gibi 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak zorundasınız' diyor. Bu sorumlulukla bizler de inşallah çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle çalışırken bütün arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken, Mehmetçiğimize de sınır ötesi harekatında, Zeytin Dalı Harekatı'nda başarı diliyorum. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun ama onlar da bilmeli ki 80 milyon duasıyla, desteğiyle her zaman onların yanında. Cumhurbaşkanından başlayarak her ferdiyle inşallah onların yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz."

''Çok başarılı bir operasyon yürüyor''

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komutanından erine kadar bu harekatta zor bir işi başardığının altını çizen Arslan, "Kar, kış, her türlü zor şartlar altında çok başarılı bir operasyon yürüyor. Nitekim bu operasyon çerçevesinde imha edilen birçok PYD'nin, PKK'nın, YPG'nin, DEAŞ'ın üssü var, 400 üzerinde de yine hakeza terör örgütü mensuplarından özellikle etkisiz hale getirilenler var" dedi.

Arslan, vatandaşın verdiği desteğin yanı sıra Bakanlık olarak da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün iş makineleriyle harekata katkı sağlandığını vurguladı ve "Onların yolunu açmak, onların ulaşımını sağlamak, onların harekatı daha başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi adına her türlü desteği veriyoruz, vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA