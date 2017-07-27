Kapatılan Today's Zaman'ın parlamento büro şefi gözaltında

Amasya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Örgüt üyeleriyle büfelerdeki kontörlü telefonları kullanarak iletişim sağladığı anlaşılan üsteğmen M.A.A. ile FETÖ/PDY ile iltisakı bulunduğu belirlenen üsteğmen E.Ö, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yakalandı.

Bank Asya hesabında para artırımı gerçekleştirdiği tespit edilen, kapatılan Today's Zaman'ın parlamento büro şefi A.A.K. da terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla Amasya'da gözaltına alındı.

M.A.A. ile A.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

E.Ö'nün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.