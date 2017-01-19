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Buradasınız : » » Kaçak akaryakıt operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Kaçak akaryakıt operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Mardin'de düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda aralarında polis memurlarının da bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

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Kaçak akaryakıt operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 tankerde 72 bin 670 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5'i polis 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 25 zanlıdan 24'ü adliyeye çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri polis memuru 4 kişi savcılıkta serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edilen şüphelilerden polis memurları M.K, Y.I. ve M.E. ile E.E, M.C, K.Ç, R.E, B.E, Ş.E, H.E, A.E, M.M.C, A.D. ile M.U. tutuklandı.

Aralarında bir polis memuru ve bir güvenlik korucusunun da bulunduğu 6 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. AA

Etiketler: Mardin, kaçak akaryakıt operasyonu
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