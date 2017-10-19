James Jeffrey'e göre vize gerginliği uzun sürmeyecek

TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya açıklamalarda bulunan Jeffrey, son dönemde yaşanan ABD - Türkiye vize gerginliği ile ilgili konuştu.

Jeffrey, "Türkiye’nin kendi vatandaşları yada diplomatik dokunulmazlığı olmayan kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı elbette var. Son tutuklanan kişi güvenlik ile ilgili birimde çalıştığı için Amerika Birleşik Devletleri vize hizmetlerini durdurdu. Washington Türk Hükümeti ile görüşüp daha fazla bilgi almak istiyor. Krizin uzun süreceğini düşünmüyorum." dedi.

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey TRT’ye özel röportajında, Amerikan basınında yer alan vize gerginliğinin gizli nedenlerine ilişkin konulara da değindi. FETÖ ve YPG konusunun ön plana çıktığını söyledi.