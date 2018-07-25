İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Aday olmama konusunda kararım kesin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İyi Parti'nin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesi kanaatinde olduğunu belirtti.

Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim. — Meral Akşener (@meral_aksener) 25 Temmuz 2018

Meral Akşener açıklamaları şu şekilde:

"Değerli dava arkadaşlarım, kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim. Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. — Meral Akşener (@meral_aksener) 25 Temmuz 2018

Yaşanan tartışmalar olağanüstü kurultay kararını aldırmıştı

Akşener, partisinin pazar günü gerçekleştirilen Afyonkarahisar kampında yaşanan tartışmalar üzerine olağanüstü kurultay kararı almış ve kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber