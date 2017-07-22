  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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İsrail'in aşırı güç kullanımını kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harem-i Şerif'te cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını kınıyorum." dedi.

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İsrailin aşırı güç kullanımını kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harem-i Şerif'te cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." dedi.

Erdoğan, "İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü yaşanan ve tarafımızdan da tasvip edilmeyip üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal detektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Etiketler: Harem-i Şerif, cumhurbaşkanı erdoğan
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