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Buradasınız : » » İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Ruhani’yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiyede

Ankara iki önemli lideri ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'nin geleceğini konuşmak üzere yarın üçlü zirve gerçekleştirecek. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah saatlerinde Türkiye'ye geldi. Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak da, saat 19.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ruhani'yi, havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Zirve öncesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi. Erdoğan ve Putin, önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma törenini birlikte gerçekleştirdiler. Ardından Külliye'de baş başa görüştüler.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: ruhani, Putin, cumhurbaşkanı erdoğan
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