'Irak'ın toprak bütünlüğünü lağvetmeye kalkışmalarını affedemeyiz'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bizim gözlerimizin içine bakarak Irak'ın toprak bütünlüğünü lağvetmeye kalkışmalarını hiçbir şekilde affedemeyiz ve affetmeyeceğiz bunu bilmeniz gerekiyor. Bölgede gerçekten günlerdir gözünü uyku tutmayan, çeşitli düşüncelerle maalesef tedirgin olan kardeşlerimiz var, Türkmen kardeşlerimiz var. Onlar bizden her zaman yardım beklediler. Şimdi daha çok bekliyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) tarafından düzenlenen "Balkan Panayırı'nda yaptığı konuşmada, bölgeyle yapılan antlaşmanın 1926 tarihli Ankara antlaşması olduğunu söyledi.

"Bugün birileri ortaya çıkıp Ankara anlaşmasının içini oyuyor"

Irak ve Türkiye ile yapılan anlaşmada gözlemci olarak İngiltere'nin de bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, o anlaşmanın ilk maddesinin Irak'ın toprak bütünlüğüne atıf yaptığını hatırlattı.

Bugün birilerinin ortaya çıkıp Ankara anlaşmasının içini oyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bizim gözlerimizin içine bakarak Irak'ın toprak bütünlüğünü lağvetmeye kalkışmalarını hiçbir şekilde affedemeyiz ve affetmeyeceğiz bunu bilmeniz gerekiyor. Bölgede gerçekten günlerdir gözünü uyku tutmayan, çeşitli düşüncelerle maalesef tedirgin olan kardeşlerimiz var, Türkmen kardeşlerimiz var. Onlar bizden her zaman yardım beklediler. Şimdi daha çok bekliyorlar." diye konuştu.

"Bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte Türkiye olalım"

"Bugün Türkmen kardeşlerimizin bölgede bulunan dağlarda Türk konserve kutularını görmesi demek, rahat ve huzura kabul etmesi, rahat ve huzura kavuşması demektir." diyen Hakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizde bu beklenti var. Bu coğrafyada bize yüklenmiş tarihi bir misyon var. Biz bunu yapmak zorundayız. Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Dolayısıyla kim ne derse desin, Milli Güvenlik Kurulu'nda kararlarımızı aldık. Bakanlar Kurulu'nda tavsiye karalarını aldık. Bakanlar Kurulu'nda yapılacak aşamalı, kademeli faaliyet ve hususları, adımları hepsini biliyoruz. Ne olursa olsun, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor. Türkmen kardeşlerimizin bundan sonra geleceğe güvenle bakarak, emin adımlarla huzur içerisinde orada yaşamaları gerekiyor. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Bugün Suriye'de yaşananların Kuzey Irak bölgesinde yaşanması, gerçekten bu acı tablosunu daha da büyütecek mahiyettedir. Onun için, bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte Türkiye olalım. Olalım ki bizim gücümüz hasmımızı korkutsun. Dostluğumuzu ise pekiştirsin."