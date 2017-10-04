'Irak sorunu önümüzdeki ilk madde olarak gündeme geldi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bölgesel sorunlar şu anda gündemimizde. Özellikle şu anda üçlü mekanizmalar şeklinde çalıştığımız Irak sorunu önümüzdeki ilk madde olarak gündeme gelmiştir." dedi.

"Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi neyin referandumunu yapıyor? Kendisini İsrail'den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok." diyen Erdoğan, "MOSSAD'la masaya oturarak verilen karar meşru olamaz, gayrimeşrudur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafına malum bir zatı alıp, bir diğer tarafına bir başka malum bir zatı alıp bu şekilde böyle bir adımı atmak inanıyorum ki Kuzey Irak yerel yönetimini yalnızlığa mahkum edecektir. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak'taki muhatabımız merkezi yönetimdir ve bu referandumu da kesinlikle gayrimeşru olarak telakki ediyoruz." dedi.

'Çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz'

Erdoğan, "Suriye'de bir üçlü mekanizma var. Orada da İran, Rusya, Türkiye olarak Astana süreciyle çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz." diye konuştu.

"Ekonomik ilişkilerimizi mevcut kur baskısından kurtarmak suretiyle yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Merkez Bankalarımız önümüzdeki hafta bir araya gelmek suretiyle bu noktadaki anlaşmayı imzalayacaklar. Bunlarla birlikte aynı zamanda örneğin bankalarımızın İran'da şube açmaları, aynı şekilde İran bankalarının Türkiye'deki şube sürecini zenginleştirmeleri hareketlenecektir."