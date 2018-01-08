İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırdaki güvenlik duvarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki incelemelerinin ardından, helikopter ile Türkiye-İran sınırına geçti.

İran sınırındaki Ağrı ile Iğdır arasında yapımı süren 144 kilometrelik güvenlik duvarını helikopterden inceleyen Soylu, ilgililerden bilgi aldı.

Duvarın ana sebebi terör

Soylu, burada yaklaşık 144 kilometrelik sınır duvarı yapma ihtiyacı oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun birinci sebebi elbetteki terörle mücadele, ikinci sebebi kaçakçılıkla mücadele, üçüncüsü de düzensiz göçle mücadele. Bu konuda şunu büyük bir mutlulukla ifade etmek gerekir ki hem devletimizin büyüklüğü hem de kapasitesi açısından burada bu 144 kilometre olarak planladığımız ve başladığımız mesele 8 ayda yüzde 50'si tamamlanmış ve geçmiş durumdadır. Özellikle Iğdır'da bu yüzde 90'lar seviyesindedir. Üretim yüzde 70'lere kadar varmıştır. İnanıyorum ki buradaki sınır duvarlarımız sona erdiğinde ve özellikle diğer sınır entegre sistemiyle beraber bu bütünleştiğinde gerek düzensiz göç konusunda, gerekse teröristlerin İran sınırından Türkiye'ye sızması konusunda, gerekse de kaçakçılık konusunda çok önemli tedbirlerin büyük bölümü alınmış olacaktır."



Kaynak: AA