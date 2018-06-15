  • 15 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.747
    EURO 5.516
  • BIST 94540.84
    ALTIN 195.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İçişleri Bakanı Soylu'dan askerlere bayram ziyareti

İçişleri Bakanı Soylu'dan askerlere bayram ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yüksekova'daydı. 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda kahvaltıyı askerlerle yapıp, bayramlarını kutladı. Ardından Kalana Üs Bölgesi'ne geçti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nı Hakkari Yüksekova'da karşıladı.

Soylu, vatandaşlarla birlikte bayram namazı kıldı. Süleyman Soylu'nun sonraki durağı 3. Piyade Tümen Komutanlığı oldu.

Buradaki bayramlaşma törenine şehit aileleri ile asker, polis ve korucular katıldı. 

Bakan Soylu, kahvaltıyı askerlerle yapıp, bayramlarını kutladı. Süleyman Soylu, ardından Kalana Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı.

Soylu, üs bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı.

"Her birisi bayramınızı tebrik ediyor efendim. Ben de aynı şekilde bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bizi bayramlara hayırlısıyla Rabbim kavuştursun."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: süleyman soylu, ramazan bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER