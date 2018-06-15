İçişleri Bakanı Soylu'dan askerlere bayram ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nı Hakkari Yüksekova'da karşıladı.

Soylu, vatandaşlarla birlikte bayram namazı kıldı. Süleyman Soylu'nun sonraki durağı 3. Piyade Tümen Komutanlığı oldu.

Buradaki bayramlaşma törenine şehit aileleri ile asker, polis ve korucular katıldı.

Bakan Soylu, kahvaltıyı askerlerle yapıp, bayramlarını kutladı. Süleyman Soylu, ardından Kalana Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı.

Soylu, üs bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı.

"Her birisi bayramınızı tebrik ediyor efendim. Ben de aynı şekilde bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bizi bayramlara hayırlısıyla Rabbim kavuştursun."

Kaynak: TRT Haber