İçişleri Bakanı Soylu, Suriyeli sığınmacıların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı."Bugün itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 69 bin Suriyeli, 207 bin Iraklı var" dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, "Köpürtülmeye çalışılan gerginliğe ve fitnelere karşı çok dikkatli olacağız" ifadelerini kullandı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bugün itibariyle Türkiye'de 3 milyon 69 bin suriyeli 207 bin ıraklı var. Suriyeliler geçici koruma statütüsünde yaklaşık 4 milyon göçmen var. Toplam 450 bin Suriyeli kendi köylerine yurtlarına döndü. Batıya benzemeyiz tahriklere kapılmayız. Köpürtülmeye çalışılan gerginliğe fitne çalışmalarına çok dikkatli olacağız.” TRTHABER