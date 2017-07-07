  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
Buradasınız : » » İçişleri Bakanı Soylu, Suriyeli sığınmacıların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Suriyeli sığınmacıların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı. "Bugün itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 69 bin Suriyeli, 207 bin Iraklı var" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İçişleri Bakanı Soylu, Suriyeli sığınmacıların sayısını açıkladı
Videolu haber

İLGİLİ VİDEOLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı."Bugün itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 69 bin Suriyeli, 207 bin Iraklı var" dedi. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, "Köpürtülmeye çalışılan gerginliğe ve fitnelere karşı çok dikkatli olacağız" ifadelerini kullandı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü; 

“Bugün itibariyle Türkiye'de 3 milyon 69 bin suriyeli 207 bin ıraklı var. Suriyeliler geçici koruma statütüsünde yaklaşık 4 milyon göçmen var. Toplam 450 bin Suriyeli kendi köylerine yurtlarına döndü. Batıya benzemeyiz tahriklere kapılmayız. Köpürtülmeye çalışılan gerginliğe fitne çalışmalarına çok dikkatli olacağız.” TRTHABER

Etiketler: Türkiye'deki sığınmacı sayısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç idaresi genel müdürlüğü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER